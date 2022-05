Flex, l’azienda temporeggia ancora: slitta il tavolo ministeriale, sciopero revocato

E’ arrivata la richiesta ufficiale della Flex di rinviare il tavolo ministeriale previsto per domani, 24 maggio 2022. Come anticipato dal segretario regionale della Uil Antonio Rodà, “il rinvio di circa una settimana è stato richiesto dall’azienda tramite Confindustria e dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore dal Mise”. Le sigle sindacali, con una nota firmata da Cgil, Cisl, Uil e Usb, revocano quindi lo sciopero originariamente previsto per domani.

La notizia è trapelata durante l’incontro a Gorizia tra i sindacati e il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, presente oggi in Fvg per appuntamenti elettorali con le istituzioni locali. L’incontro è stato deciso ‘in extremis’, originariamente l’agenda di Giorgetti prevedeva visite alla Danieli di Buttrio, alla Fincantieri a Monfalcone e alla Abs di Cargnacco, nessun appuntamento riguardante la Flex. Appuntamento che è stato invece caldeggiato da esponenti della politica e dai sindacati, e infine concesso dal titolare del Mise.

“Il ministro Giorgetti – ha poi specificato Rodà - ha ribadito la massima attenzione del ministero sulla partita, atta a scongiurare il rischio di licenziamenti, alla difesa del sito produttivo. Registriamo positivamente l’impegno del Governo. Ora l’azienda, con il rinvio, di fatto chiede un tempo tecnico maggiore per fare tutti gli approfondimenti rispetto ai temi che abbiamo sollevato nell’ultimo incontro. È prematuro dire che questo è un segnale positivo di apertura, ma è un indicatore di qualcosa che si sta evolvendo”.