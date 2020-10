Case di riposo, cinque nuovi casi alla Flora 2 di via Carducci

Riceviamo da Asugi e pubblichiamo integralmente

Si informa che a seguito dell’attività di screening effettuata presso la Residenza Polifunzionale Flora 2 di Via Carducci a Trieste sono stati riscontrati 5 casi positivi su 18 ospiti. Tutti gli ospiti positivi risultano essere asintomatici, mentre non si presentano contagi tra il personale della Residenza. ASUGI sta sanificando tutti gli spazi condominiali comuni: sono in corso di allestimento le misure per mettere in sicurezza gli ospiti della struttura e gli abitanti del condominio.