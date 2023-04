Floriana Bulfon vince il premio "Leali delle notizie"

La giornalista Floriana Bulfon è la vincitrice della VI edizione del “Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia”. Floriana Bulfon - udinese, scrive per il settimanale L’Espresso e per il quotidiano Repubblica. È inviata per Rai Uno e collabora con Rai Tre. Si occupa di criminalità organizzata, con particolare attenzione alla città di Roma, ma anche di terrorismo internazionale, pedofilia, cybersecurity. Le sue inchieste più recenti indagano anche sulle spie russe nel nostro Paese. "Da quando la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia è stata uccisa in un attentato il 26 ottobre 2017 a causa delle sue inchieste giornalistiche svolte a Malta - così l’associazione Leali delle Notizie - abbiamo deciso di indire un premio, in pieno accordo con la famiglia della cronista, per ricordare tutti gli operatori dell’informazione che, come Daphne, vengono minacciati perché hanno il coraggio di raccontare la verità e di svolgere il proprio lavoro correttamente e con professionalità".

La prima edizione del premio era stata vinta da Federica Angeli, la seconda da Sandro Ruotolo, la terza da Fabiana Pacella, la quarta da Paolo Berizzi e la quinta da Marilena Natale.

Queste le motivazioni dell’assegnazione del premio a Floriana Bulfon: «È stata insignita di numerosi premi per il coraggio e la determinazione dimostrati nel suo lavoro. Proprio per la determinazione con cui porta avanti le sue inchieste ha subito molte gravi minacce, non solo da parte del clan Casamonica, tanto che la sua protezione personale è stata rafforzata. Sempre in prima linea nel raccontare mafie e affari poco puliti, non si lascia mettere sotto scacco dalle intimidazioni subite e persegue la ricerca della verità con un incessante lavoro di approfondimento».

Floriana Bulfon verrà premiata domenica 18 giugno 2023 alle 21, nell’ultima serata della IX edizione del Festival del Giornalismo, che si terrà a Ronchi dei Legionari (GO) dal 13 al 18 giugno, e in anteprima dal 28 maggio al 4 giugno.