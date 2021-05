Covid, focolaio al Nazareno di Gorizia

Sono trentasette, su 150 totali, gli ospiti del Nazareno di Gorizia risultati positivi al Covid. Lo ha riportato Il Piccolo. Secondo quanto dichiarato al Piccolo da Mauro Perissini, presidente del Consorzio di cooperative "Il Mosaico" che ha in gestione il centro, il primo positivo, un immigrato ospite nella struttura da diverso tempo, avrebbe manifestato i sintomi Covid due domeniche fa. A quel punto, dopo l'attivazione del protocollo, sarebbero emersi altri due casi, portati nella struttura per la quarantene a Gabria. Questo però non ha fermato il virus e con il passare dei giorni il numero di positivi è cresciuto. Attualmente il resto degli immigrati, anche coloro che sono risultati negativi, è in isolamento e la struttura è stata chiusa.