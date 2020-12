Pomeriggio di follia Pola, armato di forbici aggredisce passanti e poliziotti: 15 imputazioni per un 23enne

Sono ben 15 i reati contestati ad un 23enne, arrestato dalla Polizia, che lo scorso 7 dicembre ha seminato il panico per le vie del centro di Pola, brandendo un paio di forbici. Tra i reati contestati, a vario titolo, figurano il tentato omicidio, le minacce aggravate, il danneggiamento di bene altrui e l’uso non autorizzato di beni mobili altrui. La notizia è stata riportata da Lavoce.hr

Il pomeriggio di follia è iniziato intorno alle 16:30 quando il 23enne, dopo essere scappato dal reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Pola ed aver raggiunto via Kumičić, ha aggredito una 35enne bosniaca e tentato di impossessarsi, senza successo, della sua auto. Il giovane si è quindi allontanato in direzione via Zagabria, dove si è introdotto in un negozio e rubato un paio di forbici. Si è quindi allontanato per raggiungere via Verona, dove ha tentato di colpire con le forbici un passante di 55 anni. Fortunatamente, senza riuscirci. Una seconda aggressione si è verificata in via Flanatica, dove ha preso di mira un 55enne, rimasto indenne, ed una agente di Polizia, che è riuscita a difendersi grazie all'utilizzo del manganello. Lo squilibrato si poi allontanato ed è arrivato in Port'Aurea, dove è stato raggiunto dall'agente che aveva tentato di aggredire poco prima ed una collega, che gli hanno ordinato di gettare l'arma a terra. Il 23enne, invece di ubbidire agli ordini, si è scagliato contro una delle due poliziotte, che assieme ad un gruppo di cittadini accorsi in suo aiuto, è riuscita a bloccare il giovane, riportando solo qualche lieve ferita. Il 23enne è stato quindi riportato nel reparto di Psichiatria e tradotto nel carcere della Questura istriana.