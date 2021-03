La fontana di Nettuno si "veste" di giallo per il mese della consapevolezza dell'endometriosi

Dal 9 (Giornata nazionale della consapevolezza e della ricerca sull'endometriosi) al 27 marzo (Giornata mondiale dell'endometriosi), in Friuli Venezia Giulia e in altre regioni italiane, arte, storia, cultura s’illuminano di giallo a sostegno delle donne affette da endometriosi, una patologia invalidante che colpisce una persona su dieci: secondo i dati Istat, in Fvg, i soggetti in età fertile - dai 15 ai 49 anni - sono circa 260 mila, il 10% soffre di endometriosi. Parliamo di 26 mila ragazze e donne, una fetta importante della popolazione, ma nonostante questo, si parla ancora troppo poco di questo problema che in diversi casi limita significativamente la vita di chi ne soffre. Il mese della consapevolezza torna anche nel 2021 per lanciare un messaggio importante: «nessuna si deve sentire sola!». E lo fa anche attraverso i social, con gli hashtag #LArtesilluminaxdonnendo #illuminailmesedellendometriosi. Alcuni fra i più importanti monumenti delle città che hanno deciso di aderire all'iniziativa si tingeranno del colore del sole. Altre località esporranno uno striscione e metteranno a disposizione di tutti del materiale informativo fornito dall’Associazione Endometriosi Fvg

Anche Trieste si tingerà del colore del sole

A patrocinare il mese della consapevolezza ci sarà anche il Comune di Trieste che illuminerà la fontana di Nettuno. Parteciperanno inoltre Udine, Pordenone, Gorizia, Monfalcone, Latisana, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pavia di Udine, Muzzana del Turgnano, Rivignano Teor, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, Sappada, Spilimbergo, Federsanità Anci del Fvg e Nazionale, Stati generali delle donne Fvg, Commissione Pari Opportunità Donna, Consiglio regionale Fvg (che illuminerà il palazzo di piazza Oberdan, a Trieste.), ci sarà anche la Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia che illuminerà le sue sedi di Udine (via Sabbadini) e Trieste (piazza Unità). Inoltre, prima del calcio di inizio della partita Udinese-Sassuolo, in programma domenica 7 marzo, alle 18, anche la società bianconera ha trasmesso sui suoi maxischermi la locandina dell'iniziativa.