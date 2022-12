Il triestino Angelo Baiguera tra le 100 stelle del marketing in Italia

TRIESTE - Angelo Baiguera è tra i migliori 100 marketing manager nazionali secondo Forbes Italia. La nota rivista ha selezionato personalità che "modellano posizioni, investimenti, scelte e decisioni dei consumatori e si fanno portatori dei valori del nuovo mondo, puntando sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione". Triestino dalla carriera eclettica, Baiguera è attualmente responsabile delle relazioni esterne di Polo del Gusto, la sub holding del gruppo Illy che riunisce marchi d'eccellenza dal mondo food & beverage. Nel suo percorso professionale c'è un esordio come cestista, cantautore, portavoce di Riccardo Illy, general manager della Pallacanestro Trieste, fino ad approdare al calcio come consigliere delegato alla gestione del Palermo.