Formazione e lavoro: presentati gli oltre 300 corsi professionali della regione

Sono stati presentati in un evento online gli oltre 330 corsi professionali per giovani organizzati dagli Enti di Formazione professionale della regione. Il live streaming è stato organizzato da Effepi Fvg e dalla Regione, in collaborazione con le Strutture stabili di sostegno all'Orientamento educativo della Regione FVG. “Conosci davvero la formazione professionale?" è un live streaming dedicato a studenti di terza media, famiglie e referenti dell'orientamento per illustrare le caratteristiche della formazione professionale, fornire una guida ai percorsi attivi e una panoramica sugli open-day. L’evento è servito per incontrare da vicino gli enti formativi e ha visto la partecipazione di oltre 450 persone.

Sono 12 gli enti accreditati dalla Regione FVG riuniti nell’associazione Effepi che, su 36 sedi formative, offrono oltre 330 percorsi di istruzione e formazione professionale ai giovani dai 14 ai 18 anni. Totalmente gratuiti perché finanziati dalla Regione FVG e dall’Unione Europea NextGenerationEU.

Alle ragazze e ragazzi che si trovano a decidere la strada dopo la terza media, tali scuole permettono un inserimento rapido e soddisfacente nel mondo del lavoro, senza però precludere la possibilità di continuare gli studi, all’interno della formazione professionale stessa, o rientrando nel sistema scolastico. Percorsi pratici, che puntano a valorizzare il talento e le attitudini manuali attraverso un’offerta duale: si apprende in aula, ma anche – per circa il 50% del tempo – direttamente in aziende selezionate. Fondamentali la pratica e lo stage, finalizzati a preparare i giovani alle esigenze di un mondo del lavoro in sempre più repentina evoluzione.

“La stretta relazione che Effepi instaura con le aziende del territorio permette di intercettare con largo anticipo le reali esigenze del mondo del lavoro” spiega Gabriele De Simone, Presidente di Effepi FVG “Ciò fa sì che, grazie al supporto delle istituzioni regionali” continua De Simone “da un lato si possano costruire percorsi formativi inclusivi e attenti a ogni singolo allievo, dall’altro vi sia un aggiornamento costante dell’offerta formativa, anche con l’inserimento di nuovi percorsi in linea con le richieste professionali”.