Da ieri è in edicola il numero speciale che D di Repubblica dedica ogni anno alle 100 donne che stanno cambiando il mondo. Tra i cento nomi anche la fondatrice di Linea d'Ombra, segnalata dalla rivista per le pratiche umanitarie

C'è anche Lorena Fornasir tra le “100 donne che cambiano il mondo” del numero speciale di D di Repubblica in edicola da ieri, 14 agosto. Dodici le sezioni: dalla politica alla cultura, passando per ecologia, impresa e diritti umani. Lorena Fornasir, 64 anni, psicoterapeuta, è stata segnalata dalla rivista in quanto fondatrice con il marito Gian Andrea Franchi dell'associazione Linea d'Ombra. Ogni giorno la coppia aiuta e si prende cura dei migranti che giungono a Trieste dopo aver percorso la Rotta balcanica.