Forte terremoto vicino a Fiume, scossa avvertita anche a Trieste

Una scossa di terremoto di magnitudo stimata 4.8, si è verificata oggi intorno alle 10:47 in Croazia, con epicentro sull'isola di Veglia, a 37 chilometri da Fiume. È stata avvertita anche a Trieste, soprattutto ai piani alti delle abitazioni. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare in via precauzionale due edifici della Regione, in via Trento e via Sant'Anastasio e alcune scuole. Questi i paesi interessati dal sisma: Bosnia ed Erzegovina, Slovenia, Croazia, Italia. Notizia in aggiornamento.