L'affondo dei cinque stelle

"Manifestazione fascista, la questura ha fatto bene a vietare la protesta di Forza Nuova"

L'intervento è del coordinatore provinciale dei Cinque Stelle Paolo Menis, in merito alla non autorizzazione da parte della questura giuliana della manifestazione anti immigrazione organizzata per la giornata del 25 novembre in piazza Libertà. "E' lo stesso partito il cui leader, Roberto Fiore, nell'ottobre 2021 si è reso protagonista a Roma dell'assalto squadrista alla sede della Cgil"