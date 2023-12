Infermieri e Forze armate insieme per l'Operazione Strade sicure: formati 120 militari

TRIESTE - Si è concluso nell'autunno scorso il percorso formativo intrapreso tra la SIIET (Società Italiana Infermieri di Emergenza) e le Forze Armate dell'Esercito presso il 2° Rgt Piemonte Cavalleria di Opicina, atto a formare i militari che quotidianamente si occupano dell'Operazione Strade sicure. Durante il percorso sono state trattate tematiche cruciali come lo "Stop the Bleeding" (blocco delle emorragie massive), il primo soccorso con il BLS (Basic Life Support) e la gestione delle chiamate d'emergenza, spiegando in dettaglio la struttura del sistema a livello nazionale e regionale in Friuli Venezia Giulia. Più di 120 militari sono stati formati tra Opicina e i colleghi del Comando Militare dell'Esercito Friuli Venezia Giulia, grazie all'impegno di un gruppo di formatori coordinati dal delegato di area nordest, il dottor Cleva, in collaborazione con i dottori Moscarda Clemente, de Bortoli Vargiu e Capone, tutti esperti infermieri in materia di emergenza. Si prevede che in futuro ci saranno altri eventi simili coinvolgendo altre istituzioni delle forze dell'ordine a breve