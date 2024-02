Blitz delle forze dell'ordine al Cpr di Gradisca: "materiale metallico" nelle stanze

GRADISCA D'ISONZO - "Diverso materiale metallico verosimilmente divelto dal Cpr di Gradisca", è quanto hanno trovato le forze dell'odine, coordinate dalla Questura di Gorizia, in un controllo all'interno della struttura all'alba di oggi, giovedì 8 febbraio. Si tratta del cosiddetto servizio di “bonifica” delle aree che ospitano gli stranieri, un'attività organizzata periodicamente da direttiva ministeriale per impedire che gli ospiti possano procurarsi oggetti potenzialmente pericolosi per se stessi e per gli altri, e che questi possano essere usati in eventuali momenti di tensione come rivolte o fughe. Eventi che stanno diventando sempre più frequenti, risale infatti alla scorsa settimana il ferimento di un cittadino tunisino 34enne, caduto da diversi metri di altezza mentre tentava di uscire dalla struttura. Oggi, nel centro rimpatri sono intervenuti gli operatori della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza con unità cinofile. Il materiale metallico rinvenuto in alcune delle 70 stanze è stato immediatamente rimosso.