Attacco social a Giorgia Meloni con la foto di TriestePrima, bufera sul presidente del Museo

TRIESTE - La foto che ritrae la premier Giorgia Meloni mentre piange davanti alla foiba di Basovizza l'ha scattata Giovanni Aiello, fotografo di TriestePrima, bravo ad immortalare il particolare momento di commozione che ha contraddistinto la recente visita della leader di Fratelli d'Italia alla foiba di Basovizza. L'occasione è stata la celebrazione del Giorno del Ricordo, data che commemora la tragedia delle foibe, il dramma dell'esodo e le più complesse vicende del confine orientale. Dopo averla pubblicata come copertina di questo pezzo, la foto è stata utilizzata (senza richiesta né citazione) dai canali social dei meloniani, che l'hanno postata su Facebook, Instagram, X e Threads. Una foto iconica, capace di congelare un'emotività particolarmente intensa vissuta dalla premier subito dopo la deposizione della corona d'alloro, nella mattinata di sabato 10 febbraio.

Il caso del presidente del museo di Ostuni

Oggi lla foto è diventata virale anche per altre ragioni, scatenando una vera e propria bufera mediatica sul presidente del Museo di Ostuni (cittadina di mare in provincia di Brindisi), Luca Dell'Atti. Tra le storie del suo profilo Instagram è infatti apparsa una foto della presidente del Consiglio a testa in giù, insieme ad altri contenuti inerenti alle foibe. Il riferimento è al corpo di Benito Mussolini, esposto dai partigiani a piazzale Loreto il 28 aprile 1945. L'immagine non è passata inosservata scatenando, anche in Friuli Venezia Giulia, reazioni di sdegno e di condanna da parte del centrodestra.

Le parole dell'onorevole Walter Rizzetto

“La mia solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio Giorgia Meloni – scrive il presidente della Commissione Lavoro della Camera dei deputati, Walter Rizzetto – protagonista di un vergognoso e inaudito post pubblicato su un noto social network dal Presidente del Museo delle civiltà preclassiche di Ostuni, Luca Dell’Atti. La rimozione del presidente del Museo dal suo incarico deve avvenire immediatamente. Chi attacca le istituzioni democratiche del nostro Paese non può ricoprire una simile carica all’interno di una importante istituzione culturale qual è il Museo di Ostuni. Le istituzioni si rispettano al di là delle bandiere politiche. Nel post sono presenti anche riferimenti non piacevoli sulle foibe. È evidente che ignora le tragiche vicende degli esuli istriani, giuliani e dalmati”.