Fotografa i bambini e poi scappa su un’auto blu: la segnalazione parte dal Carso

Un fatto inquietante è successo a Monrupino la sera del 5 agosto: una madre ha mandato una segnalazione ad altri genitori tramite WhatsApp: un'auto blu scuro con i vetri oscurati, guidata da una giovane donna si è avvicinata a un bambino che giocava per strada e dopo aver abbassato il finestrino, uno sconosciuto si è affacciato e lo ha fotografato. Come riporta il Primorski Dnevnik, l'uomo ha chiesto al bambino se voleva delle foto, lui ha risposto di no, così lo sconosciuto ha perso la calma mentre la nonna del bambino si è avvicinata, insieme ad altre persone. A quel punto l'auto si è dileguata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'evento è stato confermato anche dal sindaco Tanja Kosmina, ed è stato informato il commissariato di polizia di Sesljan, che è anche responsabile dell'area del comune, e le forze dell'ordine pubblico monitorano i luoghi in cui solitamente si riuniscono i bambini. Il sindaco ha anche Invitato i genitori a sorvegliare I propri figli e intende contattare i sindaci dei comuni di Sgonico e San Dorligo della valle - Dolina, Monica Hrovatin e Sandy Klun, perchè risulta che la stessa vettura si sta muovendo nel più ampio territorio della provincia di Trieste. Presso l'ufficio del questore di Trieste, invece, al momento non si hanno notizie al momento.