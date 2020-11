Due scatti di Trieste selezionati dall'ArtFund del Maco Museum

Si chiamano "Volando su Trieste" e "Impronta indelebile" gli scatti di Luca Cameli che, dopo aver ricevuto il Premio per la Carriera Artistica, sono stati selezionato dall'ArtFund del Maco Museum (Veroli - FR), istituito per la tutela e la storicizzazione delle migliori produzioni artistiche contemporanee, tramite il Dir. Luciano Costantini.

Una bella soddisfazione per il fotografo professionista di San Benedetto del Tronto, ormai innamorato di Trieste. I due scatti rappresentano Trieste dall'alto incorniciata da due alberi e un colombo in volo che la sovrasta e la Risiera di San Sabba. Quest'ultimo fa parte del reportage "Per non dimenticare: Risiera San Sabba. Entrambe le stampe delle due fotografie sono in esposizione permanente al Maco Museum.

