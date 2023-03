Oltre 60 telecamere per controllare i migranti sulla rotta balcanica

TRIESTE - E' in programma l'installazione di 65 fotocamere ad attivazione immediata (fototrappole) nei boschi tra Italia e Slovenia, per bloccare le migrazioni irregolari sulla rotta balcanica. Gli apparecchi, acquistati nel 2021, saranno consegnati a breve alle Questure di Trieste e Gorizia, oltre ai comandi provinciali di carabinieri e guardia di finanza. Si tratta di dispositivi che possono essere spostati facilmente da un luogo all'altro e, ha dichiarato il Questore Pietro Ostuni a Telefriuli, possono essere utilizzati in indagini su spaccio, furti, fenomeni di degrado o per stanare e intercettate i passeur.