La pizza gourmet itinerante di Fra' Grà fa tappa a Trieste

Dopo Fiumicello, Monfalcone e Gorizia, il camioncino di Fra' grà farà tappa a Trieste. L'appuntamento è per martedì 13 luglio al Magazzino 27 in Porto Vecchio, dove dalle 18:30 alle 22:00 potrete gustare deliziosi spicchi di pizza gourmet.

Fra' grà, una novità ideata da Luca Naclerio e Linda Pitton, titolari della pizzeria Melograno in Cavana, è il primo food truck che, grazie ai suoi due forni, è in grado di offrire il suo intero menù in versione glutine e gluten free. Sempre in movimento, il camioncino raggiunge ogni giorno un diverso comune del Fvg deliziando grandi e piccoli con i suoi sapori autentici e genuini.

Martedì, oltre a presentarvi direttamente al Fra' grà Truck, potrete anche usufruire del servizio a domicilio grazie alla Fra' grà car che porterà i golosi spicchi direttamente a casa vostra.