Ennesima frana in strada del Friuli, la segnalazione

Ennesima frana in Strada del Friuli, subito dopo l'incrocio con via Braidotti. Nella serata di ieri, giovedì 18 febbraio, sono cadute delle pietre ma si è trattato di un fenomeno contenuto. Tuttavia il breve tratto di strada è stato transennato. Lo segnala il vicepresidente della terza circoscrizione Walter Gasperi: “Ricordiamo che tra via Braidotti e il Faro della Vittoria, c'è già stata una frana, scesa ormai da circa cinque anni e mai sistemata da nessuno. In quel tratto, dal faro al primo parcheggio, i proprietari dei terreni della zona avrebbero dato gratuitamente il loro spazio per poter allargare la strada e creare un marciapiede. Sarebbe utilissimo soprattutto per motivi di sicurezza e per creare uno spazio per la raccolta differenziata. Il comune ha rifiutato”.

“L'incrocio di via Braidotti è molto pericoloso – sostiene Gasperi – perchè i veicoli, per salire, vanno contromano e quindi sarebbe necessario ampliare la carreggiata per agevolare l'immissione delle auto, soprattutto in un'arteria di traffico così importante per il turismo e la viabilità”.