"Premio Bellisario", una neolaureata dell'UniTs si aggiudica la "Mela d'oro"

Una brillante laureata magistrale UniTs in Matematica, la dott.ssa Francesca Randone, ha vinto il prestigioso "Premio Bellisario" (noto al grande pubblico anche come l'"Oscar delle donne"), per il suo lavoro di tesi di laurea, discussa con relatore il prof. Luca Bortolussi, docente di Informatica del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste. La tesi, infatti, è stata un mix di matematica e intelligenza artificiale, con applicazioni ai sistemi complessi, in particolare a quelli biologici. Il titolo preciso della tesi è: "Approximation Methods for Chemical Reaction Networks: the Finite State Expansion".

La Mela d’Oro 2020 è stata infatti assegnata a tre brillanti neolaureate con il massimo dei voti. Oltre quaranta sono stati gli Atenei italiani coinvolti in questa competizione e tre grandi Aziende – Leonardo Company, Acea e Terna – sono state impegnate in un rigoroso processo di selezione che ha portato alla proclamazione delle tre vincitrici: Francesca Randone, Annalisa Bovone e Francesca Porcu. La premiazione è stata trasmessa su Raiuno, sabato sera 17 ottobre 2020.