Cuperlo a Trieste per Russo: "Francesco il candidato più autorevole per la città"

"Francesco Russo ha maturato un livello di competenza molto elevato sul futuro di questa città ed è per questo che rappresenta il candidato più autorevole per Trieste". Non ha dubbi il triestino e romano d'adozione Gianni Cuperlo, parlamentare e membro della direzione nazionale del Partito Democratico presente oggi in occasione di un incontro organizzato dai dem nel gazebo di piazza della Borsa. "Francesco rappresenta inoltre quel cambio di indirizzo che fa il bene della città. Ha idee molto chiare sul mondo del lavoro, guarda al rilancio industriale cittadino e ragiona con lo sguardo rivolto oltre il perimetro triestino".

Ricordando l'arrivo di risorse importanti anche per Trieste, Cuperlo ha concluso ricordando che "proprio il porto di Trieste può giocare un ruolo importante nel futuro di questa città. Per questo e per la fase storica che stiamo vivendo a livello economico, alla guida deve esserci una persona capace. Non ho avuto alcun dubbio nel venire a Trieste e supportare Francesco".