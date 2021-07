Krasovec e Cassio abbracciano Punto Franco, nella lista di Russo spuntano i primi nomi

Hanno entusiasmo, voglia di fare e non hanno praticamente mai fatto politica, il che li rende immediatamente diversi rispetto a chi abita l'attuale palazzo. Sono Lucia Krasovec e Nicola Cassio, le prime due persone che dopo aver deciso di abbracciare la lista civica Punto Franco di Francesco Russo, nella mattinata di oggi 7 luglio sono stati ufficialmente presentati agli organi di informazione. Il dem candidato sindaco aveva annunciato la scelta di coinvolgere "persone senza esperienza politica" in occasione del primo passo ufficiale da anti Dipiazza. Questa mattina quindi l'ufficializzazione dei primi due nomi. "Questa è una città che ha capacità di sentire la pluralità - così l'architetto che era stata coinvolta anche dall'attuale amministrazione per l'opera di riqualificazione del Mercato coperto - ma deve diventare una città sostenibile, europea e dove gli spazi emergano con decisione. Va pensata alla stregua di un vero e proprio organismo vivente, solo così si può conquistare quel benessere quotidiano così necessario".

"Sono qui per dare forza al progetto di Francesco - queste le prime parole di Nicola Cassio -, un progetto che rappresenta un grande cambiamento rispetto al passato e alla politica passata. Io sono fuggito da Trieste per motivi professionali ma ho anche trovato la forza per tornarci. Sono una persona fortunata perché ho potuto fare nella vita ciò che mi piaceva, vale a dire praticare lo sport. Ora mi metto in gioco in questo grande progetto".