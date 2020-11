Prende a coltellate le gomme delle auto: denunciata donna di 61 anni

Ieri, in tarda mattinata, la Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina ha indagato per danneggiamento una francese nata nel 1961. Senza apparenti motivi ha tagliato i pneumatici di un camper e di due autovettura in una piazzola di sosta in

località San Giovanni di Duino. Il fatto è stato segnalato al 112 da alcuni passanti. La donna è stata anche denunciata per il possesso ingiustificato del coltello usato per danneggiare i veicoli.

