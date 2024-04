Si chiama Franco Picinin il sessantatrenne triestino deceduto

TRIESTE - Si chiama Franco Picinin il triestino del 1961 morto per un malore nel primo pomeriggio di oggi. L'uomo, cardiopatico e diabetico, è deceduto nella sua abitazione in via Santa Maria Maddalena. L'ambulanza e l'automedica sono giunte sul posto dopo 24 minuti dalla chiamata da parte della moglie, come riportato dalla stessa Sores, e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sulla questione del ritardo dell'arrivo dei soccorsi la procura intende fare chiarezza.