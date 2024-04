Un film lungo 40 anni, "Toio", cameraman di Telequattro va in pensione

TRIESTE - "Domandighe a Toio, lui sa sicuro". E' questo il ritornello che accompagna la colonna sonora del pensionamento di Franco Torricella, per tutti Toio, storico cameraman di Telequattro che dal 1 maggio sarà ufficialmente in pensione. La festa per i suoi poco meno di 40 anni di servizio (l'assunzione avvenne nel gennaio del 1986) i colleghi di redazione gliel'hanno già fatta. Grandi sorrisi, delle magliette preparate per l'occasione e una commozione andata in onda, ovviamente, sull'emittente locale. "Una volta in pensione mi piacerebbe poter dare una mano alle persone anziane ad usare correttamente la fotocamera del cellulare, perché tanti non hanno capito quali sono le vere potenzialità degli smartphone. Per me sarebbe un sogno".

Quella batteria di 60 kg

A Telequattro Toio inizia nella seconda metà degli anni Ottanta. Sopra di lui passano molti direttori, lui resta sempre lì, ancorato alla telecamera. "Il mondo della tecnologia in questi 40 anni è radicalmente cambiato. Registravamo in beta, poi riversavamo in pollice e infine, dopo il montaggio, mandavamo in onda". Le attrezzature dell'epoca sembravano uscite da un film di fantascienza. "Ricordo che una volta andammo a Venezia per fare una partita di basket della pallacanestro Trieste. Lasciammo la macchina distante e lungo il tragitto per arrivare al palazzetto la batteria, che pesava circa 60 chili, la portò Giovanni Marzini".

La visita di papa Giovanni Paolo II

Tra i decani dei cameraman triestini, Toio ha vissuto un cambiamento epocale in città. Ha documentato tutto ciò che faceva notizia. Dalle prime proteste per la Ferriera, fino alla sua chiusura, ma la visita di papa Giovanni Paolo II è forse l'evento che più di ogni altro gli è rimasto nel cuore. "Era impensabile, noi, emittente privata, avevamo l'esclusiva sulla visita del pontefice". Toio riprende Wojtyła mentre prega con le suore, durante la messa e poi anche a Monte Grisa. "Era difficile che il Vaticano affidasse ad una tv locale le riprese. In quei giorni lavorammo davvero tantissimo, lasciammo l'anima" ricorda. Se la tecnologia cambia, ecco che anche Trieste non si è sottratta ad una transizione che l'ha trasformata.

La condivisione

"Ricordo le polemiche legate alla pedonalizzazione di via San Nicolò e via Dante. Il povero Drossi Fortuna, all'epoca assessore all'Urbanistica, ricevette perfino minacce di morte. Una cosa inaudita". Testimone della storia che passa e della vita di ogni giorno che cambia, dal primo maggio Torricella vivrà una seconda giovinezza. "Farò tutto ciò che non riuscivo a fare quando lavoravo. Andrò in bici, ma mi piacerebbe potermi dedicare anche al volontariato. Poi, non si sa mai, se qualcuno avrà bisogno di me nella televisione, ecco che magari potrò dare una mano. Noi cameraman, come i fotografi, ogni anno di lavoro in più sulle spalle significa acquisire maggiore competenza. Ecco, vorrei poter condividere ciò che ho imparato".