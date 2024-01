A Barcola

/ Viale Miramare

Tuffo con la sciarpa neroverde al collo: "Spero che il Pordenone rinasca"

Nonostante la situazione in riva al Noncello non sia delle migliori, il tifoso dei ramarri Franz Rizzi non ha voluto mancare il tradizionale appuntamento che lo vede protagonista del tuffo barcolano del primo dell'anno. "La speranza è che la mia squadra del cuore possa rinascere e nuovamente farmi ancora sognare"