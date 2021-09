Fratoianni a Trieste a sostegno di Laterza

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, nella giornata di giovedì 23 settembre è giunto a Trieste a sostegno di Adesso Trieste. Dopo aver incontrato i lavoratori e le sigle sindacali della Flex, Frantoianni e Laterza hanno preso parte ad un incontro pubblico con i cittadini nel corso del quale sono state anche raccolte le firme per la Next Generation Tax.

Per Frantoianni le proposte avanzate dalla lista di Riccardo Laterza "sono convincenti" in quanto mettono al centro temi legati "alla qualità del lavoro e del rapporto con il territorio, all'innovazione e alla partecipazione". Tutte, spiega Frantoianni, parte del "dna di una forza politica come Sinistra italiana che oggi pensa che essere di sinistra significa essere radicalmente ambientalisti e in campo contro le disuguaglianze", che ormai hanno raggiunto "livelli indecenti".

"Ringraziamo SInistra italiana che ha scelto a livello locale di confluire in Adesso Trieste scegliendo così di compartecipare e costruire insieme a noi un progetto che vuole andare avanti anche oltre le elezione e vuole esprimere nella maniera più alta il 'fare politica territoriale'" ha dichiarato il candidato sindaco Laterza.

"In occasione della visita di Frantoianni non abbiamo organizzato passeggiate e comizi, ma siamo partiti da una questione concreta" ha aggiunto riferendosi alla visita alla Flex, uno stabilimento "che da anni versa in una situazione di crisi industriale". "Nessuno in piazza Unità ha mai rivolto una parola nei confronti del Ministero per aprire un tavolo di crisi nel quale avere un ruolo centrale. Noi crediamo che le istituzioni debbano avere a cuore politiche industriali e l'industrializzazione della nostra città".