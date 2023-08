Caldo estivo verso la pausa: le previsioni per la fine di agosto

TRIESTE - Ancora è presto per sapere se la svolta fredda dei prossimi giorni durerà. Sarà però senz'altro una "sosta ai box" vera quella dietro l'angolo; si prende una pausa l'estate caldissima a cui stiamo assistendo, con ondate di calore a ripetizione. L'afa asfissiante di questi giorni sta per terminare, e lo farà a suon di piogge e temporali. Ma non subito. Da domenica 27 agosto ci sarà un peggioramento, ma in Fvg si concentrerà soprattutto sulla zona montana, mentre sulla costa il cielo sarà prevalentemente sereno. Solo lunedì 28 la zona costiera sarà interessata da possibili precipitazioni?. Martedì il termometro potrebbe segnare 10-12 gradi in meno rispetto a oggi.

Temperature in calo

Oggi intanto 19 città italiane con bollino rosso per il caldo, tra cui Trieste, sui 27 siti cittadini monitorati dal ministero della Salute. Bari e Campobasso si aggiungono a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Torino, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Per il fresco al Nord bisogna attendere altre 48 ore, che diventano 72 se si considera il Centro.

Quando e dove ci saranno forti temporali in Italia

Da domenica pomeriggio i temporali si faranno via via più frequenti al Nordovest e, in serata, potranno raggiungere anche il Triveneto. Maggiore attenzione poi da lunedì, quando è previsto l'arrivo di piogge sul bacino del Mediterraneo. Concreto il rischio di temporali violenti, con nubifragi, grandine di grossa dimensione e forti raffiche di vento che potranno colpire gran parte delle regioni centro-settentrionali. Il tutto condito da venti forti e termometro giù, con temperature da fine estate - inizio autunno. Ricapitolando: domenica i temporali, anche violenti, irrompono al nordovest, giornata ventosa e ancora calda al nordest, caldo anche il centro e al sud. Lunedì 28 agosto temporali in estensione a tutto il nord e anche al centro, con la probabile formazione di una depressione sul Mar Tirreno. Visto il contrasto di masse d'aria i fenomeni temporaleschi potranno essere molto forti. Tuttavia è ancora presto per capire se si tratterà di una fase fresca di lunga o breve durata. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.