L'estate d'oro del Friuli Venezia Giulia, ecco la stagione da oltre un miliardo di euro

TRIESTE - Quest'estate saranno tanti gli operatori turistici a fregarsi le mani, ma tra i più raggianti ci saranno certamente i vertici della Regione e di Promoturismo, con una stagione dove si punta ad incassare più di un miliardo di euro. La linea di promozione turistica messa in campo nell'ultimo periodo fa contenti l'assessore al Turismo Sergio Emidio Bini (che gongola a snocciolare risultati uno dietro l'altro) e il governatore Massimiliano Fedriga, sempre più convinto che senza infrastrutture e collegamenti questo territorio non è "vendibile". In tutto questo il Friuli Venezia Giulia cresce nei numeri degli arrivi e delle presenze registrate nel primo trimestre e la giunta ha voluto affidarsi a Demoskopika il compito di realizzare le proiezioni per la stagione estiva.

Un po' di numeri

In totale sono quasi sette milioni i turisti attesi in Friuli Venezia Giulia da giugno a settembre (di questi quattro milioni e mezzo saranno stranieri), dato che segna un incremento del 3,2 per cento rispetto all'estate 2023. Tornando al primo trimestre dell'anno, i dati del turismo regionale parlano di una crescita del 16,3 per cento (poco più di un milione di presenze). Crescono soprattutto i turisti stranieri, che fanno segnare un aumento del 24 per cento; gli italiani invece sono aumentati del 10,9 per cento. Cresce tanto il turismo di mare, "solo" il 4,4 per cento la montagna, mentre le città crescono dell'11 per cento.

Il turismo secondo Fedriga

Secondo Fedriga grazie allo spot del Friuli Venezia Giulia mandato in loop sugli schermi a Times Square, crescono le prenotazioni da Singapore, Argentina, Canada, Sudafrica, Australia e dagli stessi Stati Uniti. Da quanto emerso durante la conferenza stampa di oggi, sarà Londra a recitare un ruolo di tutto rilievo per la promozione turistica della regione nei prossimi mesi, anche per il fatto che gli inglesi da sempre rappresentano un target di visitatori che non disdegna spendere cifre importanti. In ultimo è stato presentato il nuovo merchandising del brand "Io sono Fvg", con tutto l'occorrente per andare al mare e acquistabile dal prossimo 20 maggio. Fino a quella data ci sarà tempo per aggiornare la grafica presentata in conferenza stampa: tra gli indumenti estivi, infatti, mancavano i costumi femminili.