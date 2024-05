"Friuli Venezia Giulia rispettoso delle regole fiscali, ma ci sono irregolarità"

"Il Friuli Venezia Giulia è una regione virtuosa per quanto riguarda il rispetto delle regole e della legalità e questo vale anche dal punto di vista fiscale. Statistiche sia di natura governativa sia di enti indipendenti dimostrano che il livello di evasione in questo territorio è sicuramente inferiore ad altri parti d'Italia. Ma la guardia non si abbassa perché le irregolarità comunque ci sono". Lo ha spiegato il comandante regionale della Guardia di finanza del Fvg, generale Giovanni Avitabile, ieri a Codroipo, a margine di un incontro incentrato sulla nuova riforma fiscale e promosso da Bcc Pordenonese e Monsile. "Noi interveniamo su tutti i fronti – ha precisato Avitabile, come riportato dall'Ansa – siamo molto attenti a cercare di individuare le frodi, i grandi casi di evasioni, le forme di sfruttamento del lavoro nero, quei fenomeni che fanno male al tessuto economico legale e fanno ancora più male a un tessuto economico così vivo come quello del Friuli". Riferendosi poi in particolare ai bonus edilizi, il comandante ha ricordato che le Fiamme gialle hanno "fatto diversi servizi" in merito, dai quali è emerso che "le truffe, per quanto in parte localizzate sul territorio, avevano riflessi principalmente al di fuori della regione. Questo significa che in regione" il fenomeno "non ha attecchito in maniera così rilevante come invece è accaduto in altre parti d'Italia".