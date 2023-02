Blitz della finanza: frode da 24 milioni, oltre 35 imprese nel mirino, coinvolto anche il Fvg

UDINE - Fatture inesistenti per 24 milioni, un'evasione di oltre tre e sequestri per oltre 600.000 euro, tra cui un'autovettura e un immobile. Sono 37 le imprese operanti nel settore della produzione e del commercio della carta che sono finite nel mirino di una "complessa" indagine condotta dalla guardia di finanza di Udine e coordinata dalla Procura del capoluogo friulano. E' stato emesso un provvedimento cautelare nei confronti di sei società e otto persone fisiche operanti tra le province di Udine, Venezia, Milano, Brescia e Cremona. "Il sistema di frode - così le fiamme gialle - è stato realizzato grazie all’interposizione di soggetti giuridici nazionali ed esteri, il cui obiettivo non era quello di produrre e scambiare beni e servizi, bensì di emettere fatture per operazioni inesistenti".

Sequestrati anche conti correnti e crediti. Dall'inchiesta è emerso che "la cellulosa, quale materia prima per la produzione della carta, veniva commercializzata attraverso uno schema preordinato di cessioni e di acquisti tra diverse imprese con sede in Italia e in altri Paesi dell’Unione europea, al solo scopo di far ricadere gli obblighi tributari del pagamento dell’IVA su soggetti nazionali che in realtà non provvedevano poi ad effettuare alcun versamento a favore dell’Erario. In questo modo, i beneficiari della frode ottenevano un indebito vantaggio fiscale e, soprattutto, erano presenti sul mercato a prezzi del tutto concorrenziali, a svantaggio degli operatori economici onesti".