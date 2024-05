Maxi frode dei lubrificanti, raffica di arresti e sequestri, due faccendieri vivevano a Trieste

TRIESTE - Due dei numerosi faccendieri e prestanome parte dell'associazione a delinquere responsabile di una frode per oltre 15 milioni di euro nel settore dei lubrificanti sono dimoranti nella nostra città. Quattordici i soggetti complessivamente coinvolti nell'inchiesta (sei agli arresti domiciliari, otto in carcere) condotta dalla guardia di finanza di Matera e Torino e coordinata dall'ufficio della Procura europea. Tra i capi di accusa vi sono l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi IVA, alla sottrazione fraudolenta al pagamento dell’imposta sui consumi ed all’autoriciclaggio. I soggetti finiti nella rete delle fiamme gialle erano operativi non solo in Italia, bensì anche in Estonia, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Slovenia, Slovacchia e Belgio.

L'indagine

Secondo quanto sostenuto dall'indagine, i criminali "introducevano e commercializzavano ingenti quantitativi di olii lubrificanti per automezzi (autovetture e autocarri), destinati alla vendita al consumo, con pagamenti “in nero”, ponendo in essere molteplici strategie volte all’evasione dell’IVA e dell’imposta nazionale prevista, sia attraverso l’interposizione di società “cartiere” (prive di una reale struttura operativa) su cui far gravare i tributi dovuti, sistematicamente non versati, sia predisponendo ingegnosi sistemi per evitare controlli e sanzioni". Il sodalizio creava e utilizzava quindi documenti fiscali con indicazione di soggetti inesistenti, documenti di trasporto indicanti destinatari compiacenti, copie di bolle di accompagnamento e società costituite ad hoc per consentire acquisti in nero di olio lubrificante.

L'evasione fiscale e riciclaggio

Il quartier generale era ubicato nel territorio di Matera dove nel corso degli anni l'olio lubrificante è stato commercializzato in nero, rivenduto ad altri compiacenti operatori del settore e generando di fatto oltre 52 milioni di euro di proventi in nero. Diciotto i sequestri operati su tutto il territorio italiano, quasi 500 le tonnellate di olio finite nel mirino dei finanzieri che ipotizzano anche il reato di riciclaggio dei proventi illeciti e di contraffazione di marchi di olii lubrificanti. L’evasione complessiva accertata, per gli anni 2017/2023, è pari ad oltre 14 milioni di euro di IVA ed oltre un milione di euro di imposta nazionale di consumo. Tra disponibilità finanziarie e altri beni le fiamme gialle hanno sequestrato poco meno di 16 milioni di euro.