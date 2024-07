Fuga di gas a Gorizia, intervenuti i vigili del fuoco

GORIZIA - Stamattina, intorno alle 11.30 circa, una squadra del comando di Gorizia dei vigili del fuoco, supportata dal funzionario di guardia, è intervenuta in Via Manzoni del capoluogo per una fuga gas dovuta alla rottura di una tubazione di media pressione interrata. I vigili del fuoco giunti sul posto, in attesa dei tecnici dell'azienda distributrice del gas, hanno agito su una valvola a monte della rottura, sono riusciti ad eliminare la perdita di gas e hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza della zona facendo anche chiudere alla circolazione veicolare e pedonale la strada interessata dalla perdita e un paio di vie nelle immediate vicinanze. Successivamente i pompieri hanno controllato, con apposita strumentazione, che negli appartamenti dello stabile che si trova nelle immediate vicinanze della perdita non vi fosse qualche pericolosa sacca di gas metano. Sul posto, per quanto di competenza, sono giunte le forze dell'ordine.