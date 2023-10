In fuga dalla polizia, precipita dal terzo piano di un hotel: ferito

TRIESTE - Precipita dalla finestra di un albergo tentando di fuggire dalla polizia e atterra su un'auto. Nonostante il volo dal terzo piano le sue condizioni non sono gravi. È successo nella notte tra il 14 e il 15 ottobre in via della Geppa. L'uomo, un cittadino albanese sulla trentina, alloggiava all'hotel Italia ma il suo nome era stato probabilmente segnalato (era destinatario di un provvedimento di espulsione dall'Italia) ed è stata quindi avvertita la polizia. Vedendo le pattuglie l'uomo ha tentato la fuga dal cornicione ma (non è chiaro se accidentalmente o intenzionalmente) è precipitato sul tetto di un'automobile. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi ma è stato trasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Tra le varie contusioni, ha riportato una frattura al naso.