Fuga di gas in zona Ippodromo: chiusa via del Destriero

TRIESTE - Una fuga di gas in via del Destriero ha richiesto un intervento urgente da parte di AcegasApsAmga. Per consentire i lavori è stata chiusa la strada in salita da via Ippodromo a via del Veltro. Dopo la rilevazione della dispersione di gas, la conformazione della via ha reso necessaria la sua chiusura per risolvere il problema tempestivamente.