Omicidio di Servola, la moglie di Fulvio Visintin condannata a 10 anni

Condannata a dieci anni di carcere per l'omicidio di Fulvio Visintin avvenuto in via dei Vigneti (nel rione di Servola) il giorno di Pasqua di tre anni fa. La sentenza, come riportato da Il Piccolo nell'articolo a firma di Gianpaolo Sarti, è stata emessa dal gup Massimo Tomassini nella giornata di ieri 25 giugno. Settantenne, Loredana Crasso è stata condannata dopo il rito abbreviato (con quindi la prevista riduzione di pena) e l'avvocato Silvano Poli ha fatto sapere di voler ricorrere in appello.