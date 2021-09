Incendio in appartamento nella zona di via Costalunga: cinque intossicati

Un incendio in appartamento ha avuto luogo oggi in uno stabile di via Silvio Negri 25. Un'estesa nuvola di fumo, originatasi da uno stabile in via Silvio Negri 25, ha attirato l'attenzione di residenti e passanti nella mattinata di oggi, sabato quattro settembre, e i miasmi hanno interessato tutto lo stabile. Intossicate cinque persone, due delle quali sono state trasportate al Burlo e tre a Cattinara. Evacuati gli altri abitanti dei tre piani più il piano terra. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, un'autoscala, un'autobotte ed il funzionario di guardia, per un totale di 15 operatori. Notizia in aggiornamento.

