Omicidio via Rittmeyer, mercoledì l'ultimo saluto a Robert

Il funerale di Robert Trajkovich si terrà mercoledì 26 gennaio. L'ultimo saluto al feretro sarà dalle 8:30 alle 10:30 nella cappella mortuaria di via Costalunga. Alle 10:30 è stata fissata la partenza per raggiungere la chiesa di Valmaura, dove alle 11 verrà celebrata la messa. In seguito, alle 12:50 avverrà la sepoltura al cimtero di Sant'Anna al campo 11. La richiesta di diffusione della notizia arriva dalla famiglia che vuole contribuire a condividere il momento con le persone che vorranno andare a rivolgere un ultimo saluto al 17enne ucciso in via Rittmeyer la notte del 7 gennaio.