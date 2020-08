Principio d’incendio in una cantina ad Aurisina: sul posto i Vigili del fuoco

Principio d'incendio in una cantina al civico 169 di Aurisina. La prima partenza dei Vigili del fuoco di Opicina è infatti scattata alle 6.45 per un principio di incendio in una cantina. A causare l'incendio, è stato un corto circuito del quadro elettrico. I VIgili del Fuoco hanno utilizzato il motoventilatore per far defluire il fumo dai locali. Nessuna persona coinvolta. Proprio ieri sera si è verificato un episodio simile: una cantina è andata in fiamme in via Carlo Antoni e cinque famiglie sono state evacuate.

