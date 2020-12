Camion perde liquido infiammabile in Porto, Vigili del fuoco sul posto

Intorno alle ore 13 di oggi 16 dicembre, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, sono intervenuti presso il Varco 4 Punto Franco Nuovo in Via della Rampa, per la fuoriuscita di un liquido altamente infiammabile (Dietilchetone) da un Tank Container. Una volta giunti sul posto assieme al personale Nbcr dei Vigili del Fuoco con strumentazione specifica, Autorità portuale e Polizia di Stato, hanno provveduto a mettere in sicurezza il container cisterna.