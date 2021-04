Furgone con freni guasti finisce contro un'auto: mamma e due bimbi al Burlo

L'incidente si è verificato in via Carnaro nel primo pomeriggio. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi

Incidente intorno alle 14 di oggi, 17 aprile, in via Carnaro. Un furgone con i freni guasti stava scendendo la via e non potendo arrestare la marcia, ha tamponato l'auto che lo precedeva. In seguito entrambi sono usciti di strada finendo contro una cancellata. A bordo dell'auto, che ha riportato ingenti danni materiali, si trovavano una madre e due bimbi. I tre sono stati trasportati dal personale sanitario al Burlo in codice verde. Sul posto anche la Polizia Locale.