Furgone si incendia in via Gallina, conducente intossicato

TRIESTE - Si incendia un furgone e il conducente ha un'intossicazione a causa dei fumi provenienti dal motore. E' successo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 18 settembre, in via Giacinto Gallina, ora chiusa al traffico. L'uomo, un 25enne, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dagli operatori del 118. L'uomo, vedendo che il vano motore aveva preso fuoco, ha accostato il mezzo e ha cercato di estinguere l'incendio autonomamente con un estintore ma è stato necessario chiamare i vigili del fuoco. Il mezzo è in uso dalla ditta "Logistica Trieste". I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno prontamente spento l'incendio, le cui cause sono al vaglio delle autorità. Sul posto la polizia locale.