Furgone con migranti si schianta nella notte: i feriti svaniscono nel nulla

Un furgone che trasportava dei migranti irregolari si è schiantato stanotte in una strada nei pressi della galleria Monte D'Oro. Non si conoscono le cause dell'incidente ma quando i soccorsi, le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco sono sopraggiunti gli occupanti del mezzo, probabilmente feriti, avevano già fatto perdere le tracce. Stando alle indiscrezioni, il furgone Mercedes sarebbe stato noleggiato a Venezia e arrivava da San Servolo.

Un rintraccio la mattina dopo

Il mattino dopo (oggi, 12 settembre) la Polizia di frontiera ha fermato in strada della Rosandra una dozzina di migranti, ma nessuno di loro avrebbe riportato ferite evidenti. Nessun collegamento apparente, quindi, con i fuggitivi del furgone, anche perché i gruppi di migranti, stando alle testimonianze e alle conferme delle forze dell'ordine, sarebbero sempre più numerosi e provenienti da diverse direzioni. Si potrebbe quindi trattare benissimo di due gruppi separati