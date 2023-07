Ritrovato il pullmino che doveva partire per Lourdes

SESANA - Il furgone dell'Unitalsi, l'associazione che si occupa del trasporto delle persone ammalate a Lourdes, rubato la scorsa notte, è stato ritrovato ieri a Sesana. Il veicolo era sparito da via dei Modiano, dove era stato parcheggiato. Attualmente rimane ancora l'incognita legata al secondo furto messo a segno la stessa notte a Sistiana. In quell'occasione, i ladri hanno smontato pezzo per pezzo una una BMW XDrive 45e. Secondo le testimonianze, i malviventi, almeno due persone "a volto coperto", sarebbero poi fuggiti proprio a bordo del furgone dell'Unitalsi.