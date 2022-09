Banda delle scuole colpisce anche in Istria, rubati pc e tablet per 10 mila euro

ISTRIA - Non sappiamo ancora se la banda di ladri che questa notte ha rubato pc e tablet per circa diecimila euro in tre asili in Istria, sia la stessa responsabile del colpo messo a segno alla scuola Gregorcic di Dolina, ma il fatto che i furti abbiano preso di mira scuole e asili lascia quantomeno il beneficio del dubbio. Nella notte i malviventi - su cui indaga la polizia slovena - hanno messo nel mirino un asilo a Capodistria, una scuola ad Isola e un altro asilo a Bertocchi. Nel primo caso, dopo l'irruzione hanno rubato due computer portatili e un tablet per un valore di circa 2.000 euro; nel secondo caso, sempre nella notte, hanno portato via oggetti per un valore di 5.000 euro, mentre nell'asilo di Bertocchi sono stati trafugati computer per 1.000 euro.

Dal furto commesso all'istituto Simon Gregorcic di Dolina sono passate circa due settimane. In quell'occasione la banda aveva rubato un centinaio di dispositivi fra computer e tablet nuovi, arrivati a giugno. Nel raid era sparita anche una macchina fotografica. Tutto era stato sistemato in un deposito per permettere ad una ditta di svolgere lavori di cablaggio. Le indagini sono affidate ai carabinieri.