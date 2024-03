Furti nel Duomo di Muggia, denunciati altri due cittadini bulgari

MUGGIA - Individuati nei giorni scorsi anche altri due ladri protagonisti di una serie di sottrazioni di denaro dalle offerte del Duomo di Muggia. Si aggiungono ai due già denunciati in precedenza. Dopo l'individuazione dei primi due ladri introdottisi nel Duomo di Muggia per rubare le offerte e la loro segnalazione all'Autorità Giudiziaria, grazie alla collaborazione con la Questura di Trieste e con il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Trieste con i quali ha condiviso informazioni e immagini, la Polizia Locale di Muggia è riuscita ad identificare gli altri due ladri. I due, un uomo e una donna, entrambi di nazionalità bulgara e con precedenti specifici, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria. "Si chiude il cerchio su questa moralmente incresciosa faccenda - dichiara il sindaco Paolo Polidori - l’ennesimo reato perpetrato da stranieri, che spero venga punito tenendo conto di tutte le aggravanti del caso. La sicurezza a Muggia passa anche attraverso l’attenzione e la risoluzione nei confronti di tutti i reati, finalizzate a scoraggiare qualsiasi futura azione criminale sul territorio. Per questo merita il plauso la Polizia Locale di Muggia per aver portato brillantemente a termine l’intera operazione". “Si tratta di reati di non particolare rilevanza ma che destano notevole allarme sociale - riferisce il comandante della Polizia Locale di Muggia Roberto Dellosto - ma anche violazioni che noi non sottovalutiamo. La capacità di fare rete da parte delle Forze di Polizia locali e nazionali ha, in questo e in altri casi, permesso di avere ad un esito positivo”.