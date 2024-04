I furti notturni non si fermano: colpo alle Bracerie Venete

TRIESTE - L'onda dei furti negli esercizi commerciali non si ferma e stavolta tocca alle Bracerie Venete in via Madonnina, dopo altri quattro episodi simili in altri esercizi della zona negli ultimi cinque giorni. Come riporta Il Piccolo, intorno alle quattro del mattino di ieri, venerdì 26 aprile, i ladri hanno forzato la porta del ristorante di via Madonnina, per poi tornarvi altre due volte nel giro di un'ora. Sono state portate via, in queste tre incursioni, pregiate bottiglie di vino, cibo, olio, casse fiscali, denaro in contanti, il blocchetto degli assegni e vari documenti contabili. I ladri, tre persone tra cui una donna, hanno usato sacchi per la lavanderia per portare via il cospicuo bottino. La mattina presto è intervenuta la polizia, che ha avvertito a sua volta il titolare e visionerà i filmati dalle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso tutto.

Si tratta, come accennato, del quinto episodio in cinque giorni: prima i tre tentativi di furto in via della Sorgente la scorsa domenica e poi, tre giorni fa, un colpo andato a segno nella macelleria A Mano in largo Barriera, nel quale sono stati rubati prosciutti, vino, olio e il fondo cassa. I titolari riferiscono al quotidiano locale di aver subito un altro furto lo scorso novembre. Da ricordare anche le incursioni della notte tra il 25 e il 26 aprile all'autoscuola Bizjak e al bar Bivium. Di recente il questore Pietro Ostuni ha dichiarato a Trieste Prima che, nei primi mesi del 2024, i furti sono aumentati del 4 per cento. La zona, hanno assicurato le forze dell'ordine, è interessata da controlli intensificati nell'ultimo periodo, sia dalla questura che dalla polizia locale.