Furti in piazza Hortis: l'arrestato aveva rubato anche in un chiosco a Barcola

TRIESTE - La persona arrestata per il i furti avvenuti nella notte dello scorso 3 settembre è un 38enne italiano, originario di Ravenna e domiciliato a Trieste. All'uomo è stato ricollegato un altro furto avvenuto lo scorso luglio in un chiosco a Barcola. I nuovi dettagli emergono da una nota della Questura. Il 38enne è stato individuato e arrestato dalla Polizia dopo poche ore dai furti di una settimana fa all'enoteca Tutt* in via Annunziata e al caffè Hortis di via Cavana, e aveva con sè numerosi attrezzi da scasso, quali cacciaviti, pinze, torce e un piede di porco. All’interno di uno zaino aveva della refurtiva compatibile con quella venduta nei due negozi, riconsegnata ai proprietari delle attività. Le impronte del 38enne erano già state rilevate con certezza dalla polizia scientifica in occasione di un altro furto avvenuto nel mese di luglio ad un chiosco nei pressi di Barcola. Il soggetto è stato condotto in carcere al Coroneo.