Ladro giardinere ripuliva ville in Puglia, 28enne al Coroneo

REPEN - Competenza e rapidità sono queste le doti riconosciute che lo rendono ricercato. In un primo momento per affidargli il lavoro di sistemare le piante e i fiori in giardino, e poi per sapere che fine fanno soldi e gioielli. Il soggetto, con le sue mani, non è abile solo per innesti e invasi, ma soprattutto per ripulire le banconote dai portafogli e i gioielli dai cassetti. La sua ricerca termina con il controllo dei Carabinieri di Aurisina, impegnati unitamente alla pattuglia di Basovizza, in un controllo di retrovalico. Si tratta di un romeno di 28 anni, ricercato per un mandato di cattura. Deve scontare 10 mesi di reclusione per furti in abitazione commessi a Molfetta (in provincia di Bari) nel 2013. Così la pattuglia della Stazione di Aurisina lo arresta e lo conduce al carcere del Coroneo.