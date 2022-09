Furti seriali di gasolio, rubati 12mila litri sul gasdotto Trieste - Mestre: due arresti

Dodici furti e 12mila litri di gasolio rubati da alcuni cantieri del gasdotto Trieste - Mestre: di questo sono accusate due persone, ora arrestate in regime di custodia cautelare. Si tratta di A.P., di 29 anni, e C.B. di 42, entrambi residenti a Lestizza in provincia di Udine. Un'altra persona è stata denunciata a piede libero. Le misure sono state emesse dal GIP del Tribunale di Udine, il risultato dell’operazione convenzionalmente denominata “Simon”, condotta dai Carabinieri di Gradisca d’Isonzo per il contrasto ai furti seriali di gasolio prelevato da macchine operatrici ed escavatori parcheggiati all’interno di alcuni cantieri del gasdotto Trieste-Mestre.

Le indagini, iniziate lo scorso marzo a seguito di un furto di gasolio consumato sul greto del torrente Torre nel Comune di Pradamano, sono state sviluppate attraverso l’attenta analisi delle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza e delle comunicazioni telefoniche/telematiche, nonché alle localizzazioni gps dei veicoli in uso ai soggetti indagati, che hanno permesso di risalire ai cantieri oggetto dei furti di gasolio e, conseguentemente, ai responsabili dei reati.

La banda agiva principalmente nei fine settimana, momenti i cui i cantieri rimanevano incustoditi e l’ammanco del combustibile veniva scoperto solo il lunedì mattina, quando gli operai constatavano che i serbatoi dei mezzi d’opera erano stati completamente svuotati.

Una dozzina i furti addebitati e 12.000 i litri trafugati, parte dei quali già restituiti ai legittimi proprietari, oltre al disagio e alla preoccupazione dei responsabili delle ditte interessate dalle incursioni notturne, in particolare presso i cantieri di Rivignano Teor, Pavia di Udine, Remanzacco, Cervignano del Friuli e Aiello del Friuli.